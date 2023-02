Maldini: “Milan ‘malato’ rispetto all’anno scorso. Leao? Non è il momento”

Tutto pronto a San Siro per Milan-Tottenham. Nel prepartita, ai microfoni di Mediaset ha parlato anche Paolo Maldini. Di seguito le sue parole.

SUI TIFOSI – “Una soddisfazione per il pubblico milanista. Abbiamo trovato una simbiosi tra quello che ci hanno proposto e quello che gli abbiamo dato.

SU LEAO – “Leao? In queste serate penserei ad altro ed è quello che ci siamo detti negli scorsi giorni“.

SUL MOMENTO DEL MILAN – “L’Europa è difficile perché siamo appena arrivati e il gap è enorme soprattutto a livello economico. Ci sarei voluto arrivare con meno infortuni. Il sistema è dovuto al momento non particolarmente brillante. Ora è un Milan leggermente malato rispetto a quello dello scorso anno. L’anno scorso ho detto che ci sarebbero stati momenti delicati e questo è uno di quelli. Abbiamo perso la possibilità di vincere due delle quattro competizioni disponibili. Non possiamo, però, snaturare la maniera in cui giocavamo lo scorso anno“.

SUL FUTURO – “Cardinale? L’ho visto oggi, è andato tutto bene. Il gap? Non possiamo colmarlo in pochi anni, crediamo nel progetto e ci vorrà tempo. Le aspettative una volta che vinci lo scudetto sono tante. Sappiamo che abbiamo sulle spalle tanta responsabilità”.