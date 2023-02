Calciomercato Milan, Maldini ha una priorità per l’attacco: contatti con l’agente

Interessante notizia di calciomercato in casa Milan con fonti di stampa straniera che riportano di nuovi contatti per il profilo di un attaccante. Secondo quanto si apprende infatti, il nome scelto da Maldini per il reparto offensivo dei rossoneri sarebbe quello di Noah Okafor, svizzero classe 2000 attualmente in forza al Salisburgo. Il profilo piace molto alla dirigenza ed è stato individuato come uomo chiave per seguire il progetto di crescita e ringiovanimento della rosa, e magari cercare di ritornare ai livelli della passata stagione.

Milan-Okafor, contatti con gli agenti del calciatore

Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero avuto quindi contatti con gli agenti del calciatore, ribadendo l’interesse per Okafor e chiedendo informazioni circa gli interessamenti dalla Premier che hanno circondato lo svizzero. Sicuramente il giocatore sarebbe utile ad affiancare Giroud ed Origi che con indisponibilità frequenti hanno aggravato una situazione già nota ai tifosi che nella scorsa sessione di mercato hanno chiesto a gran voce l’arrivo di una prima punta. Il belga avrebbe dovuto infatti prendere il posto del numero 9 per far rifiatare un Giroud trentaseienne ma, l’apporto non è stato quello sperato.

Enrico Tiberio Romano