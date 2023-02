L’ex calciatore duro sul Milan: “Un grosso errore non sostituire Kessie”!

A due giorni dal derby di Milano, i rossoneri continuano a preparare l’incontro sui campi di Milanello. Leao e compagni devono archiviare al più presto uno dei momenti più bui della gestione Pioli. Domenica sarà vietato fallire: le inseguitrici sono ormai alle spalle e, per consolidare un piazzamento in Champions League, serve solo ed unicamente una vittoria.

Intervistato ai microfoni di Tuttosport Luca Marchegiani, ex portiere della Nazionale e attualmente opinionista di Sky ha fatto il punto sul momento negativo del Milan e, in generale, sul big match di domenica sera.

Marchegiani Milan

Luca Marchegiani non ha dubbi: “Partita fondamentale, il risultato in Supercoppa inciderà”

Il momento negativo del Milan: “Il Milan è una squadra che non è in una grande condizione, né fisica, né mentale e non ha i giocatori che l’anno scorso l’hanno guidato alla vittoria dello scudetto. Leao non è al meglio della forma, Theo è tornato stanco dopo il Mondiale mentre, Maignan manca proprio del tutto”.

Il derby di domenica sera: “Una partita fondamentale per entrambe le formazioni. Non credo più di tanto per la classifica, ma perché Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della loro stagione e credo che, esattamente come l’anno scorso, le conseguenze di questa partita potrebbero essere cruciali per il resto della stagione“.

L’errore su Kessie: “Il Milan ha perso un giocatore importante come Kessie e non l’ha sostituito: Pobega ha fatto bene quando è stato chiamato in causa, ma non ha ancora raggiunto il livello dell’ivoriano“.