Mbappé fa sognare i tifosi rossoneri: “In Serie A solo con il Milan”

Kylian Mbapppé è ormai da tempo al top del calcio mondiale e ogni partita giocata dal francese è uno spettacolo poiché riesce sempre ad entrare nel tabellino dei marcatori o comunque ad essere di grandissimo aiuto per il suo Paris Saint Germain che mai come quest’anno sta avendo difficoltà.

Il francese sta letteralmente trascinando i parigini alla vittoria del campionato anche se il cammino in Champions sembra compromesso dal risultato ottenuto all’andata in quel del parco dei principi ma quando il campione del mondo è in campo nulla è mai scontato.

Ieri sera si è tenuta la cerimonia del Fifa “The Best” dove era ovviamente presente anche lui e in quella circostanza un tifoso gli ha chiesto di un suo possibile approdo in Serie A e la risposta di Kylian ha fatto impazzire il tifo rossonero e di seguito possiamo osservare il video dell’accaduto:

Maldini Milan

“Se vengo è solo per il Milan”, questa la risposta di Kiylian che ovviamente ha stuzzicato la fantasia del tifo rossonero.

Ad oggi un suo trasferimento in Serie A sembra improbabile a causa del suo stipendio faraonico e soprattutto a causa della cifra che una società dovrebbe sborsare per pagare il suo cartellino.