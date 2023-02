Mbappé-Milan, Di Marzio esce allo scoperto: “Maignan è pronto a farlo!”

Le ultime ore in casa Milan sono state infuocate dalle dichiarazioni di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del PSG, nel corso della cerimonia del “Fifa The Best” dove era ovviamente presente anche lui, ha risposto ad un tifoso che gli ha chiesto di un suo possibile approdo in Serie A.

La risposta di Kylian ha fatto impazzire il tifo rossonero e aperto a scenari – seppur quasi impossibili da realizzare – totalmente inaspettati fino a qualche ora fa: “Se vengo è solo per il Milan“, ha detto Mbappé. Frase che, come prevedibile, ha stuzzicato la fantasia dei tifosi rossoneri.

Mbappé Milan Di Marzio

Mbappé-Milan, Di Marzio: “Nessuna trattativa. Maignan tesserà le lodi del club rossonero”

Anche Gianluca Di Marzio, direttamente dai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’apprezzamento di Mbappé nei confronti del Milan. Di seguito le sue parole:

“Aveva dichiarato già tempo fa il forte apprezzamento verso il Milan. È così sin da piccolino, ma in realtà in Francia c’è proprio il culto del Milan di un tempo: tanti francesi erano innamorati del club rossonero. Evidentemente gliene hanno parlato molto bene: Maignan, che è molto amico di Mbappé, tesserà certamente le lodi del Milan.

Ovviamente non c’è nessuna trattativa, ma questo apprezzamento riempie di orgoglio e strappa un sorriso”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI