Non solo Hojlund, il Milan guarda in Ligue 1 per rinforzare l’attacco!

Il Milan, dopo un mese di gennaio da dimenticare, ha dato segnali importanti di rinascita. Le tre vittorie consecutive sono certamente un’ottima iniezione di fiducia per tutto l’ambiente rossonero.

Paolo Maldini e l’intera dirigenza del Milan, però sono al lavoro per consegnare a Stefano Pioli un’ottima squadra in vista della nuova stagione.

Il reparto offensivo è certamente quello che desta più preoccupazione in casa Milan. Giroud e Ibrahimovic si avviano verso il finale di carriera.

Proprio per questo motivo, Maldini è alla ricerca di attaccanti giovani che possano garantire un futuro importante ai rossoneri.

Secondo calciomercato.com, oltre a Hojlund dell’Atalanta, la cui valutazione è estremamente elevata, il Milan avrebbe attenzionato un altro attaccante classe 2001.

Mercato Milan, Jerry Balogun

Il Milan guarda in Ligue 1: piace Balogun

Si tratta di Jerry Balogun attaccante dello Stade Reims in prestito dall’Arsenal. In Ligue 1 ha collezionato ben 15 gol e 2 assist in 23 presenze in questa stagione.

Sul taccuino di Maldini ci sono diversi nomi per il fronte offensivo del Milan, ma quello di Balogun è certamente da attenzionare maggiormente, anche per una valutazione non elevatissima.