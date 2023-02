Inter-Milan, mossa a sorpresa di Pioli: nuovo ruolo per il rossonero

Prove di formazione per Stefano Pioli a due giorni dalla grande sfida contro l’Inter, che andrà in scena domenica sera alle ore 20:45 in un San Siro già sold out.

Il tecnico del Milan dovrà fare a meno di numerose pedine in vista del big match contro i nerazzurri. L’ultimo calciatore ad aggiungersi alla lunga lista di indisponibili è stato Ismael Bennacer, che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe ritornare in campo soltanto nel match d’andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Diverse le ipotesi varate dall’allenatore rossonero per sostituire il centrocampista algerino. Il ballottaggio principale, infatti, sembrava fosse tra Tommaso Pobega e Aster Vranckx, ma nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi.

Milan, esperimento di Pioli in vista del derby: provato Messias a centrocampo

Messias, nuovo ruolo, Inter-Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, nel corso dell’allenamento pomeridiano, Stefano Pioli avrebbe provato anche Junior Messias nell’inedito ruolo di mezzala del 4-3-3. Alla base di questa scelta ci sarebbe la volontà da parte del tecnico di alzare la qualità della mediana vista l’assenza di Bennacer.

Inoltre, è stata provata anche la difesa a 3 (con Theo e Calabria a ricoprire il ruolo di esterni bassi), che potrebbe essere un sistema di gioco utile a partita in corso.