Theo Hernandez snobbato? “È lui il miglior terzino della Serie A”

Uno dei punti di forza in questi anni del Milan è stato senza dubbio il difensore Theo Hernandez, il terzino francese a suon di ottime prestazioni e tanti gol è diventato un giocatore imprescindibile.

Tuttavia, in questa stagione, così come tutta la squadra anche il difensore non sta fornendo grandissime prestazioni e di conseguenza il gioco dei rossoneri ne sta risentendo.

Inoltre, considerando anche la convocazione con la Francia al Mondiale, il calciatore non ha avuto un periodo di pausa e, dunque, è probabile che dal punto di vista fisico abbia avuto un calo.

Theo Hernandez, Milan (getty)

“È un maestro”, le parole dell’agente

In particolare, ai microfoni di Radio CRC, è intervenuto il procuratore Mario Giuffredi paragonando un altro giocatore della Serie A al terzino del Milan.

Di seguito le sue parole:

“Mario Rui ormai è un giocatore di livello internazionale sta facendo cose importantissime. Dal punto di vista individuale, poi, è stato più incisivo per gli assist con i quali la squadra ha sbloccato il risultato. Sono due anni che insieme a Theo Hernandez è tra i migliori terzini della Serie A. L’ha definito bene Spalletti, è un maestro. Mi fa emozionare e gioca a calcio con un’intelligenza rara. È uno di quei calciatori che ha una sapienza tattica ed intellettuale che mi fa emozionare. Vede sempre prima la giocata, arriva sempre prima”.

Mário Rui (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Achille Strombetta