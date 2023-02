Maignan riporta la sicurezza in difesa: all’Atalanta non era mai successo

Primo tempo importante del Milan che è in vantaggio 1-0 grazie ad un gran tiro di Theo Hernandez che è finito prima sul palo e poi sulla schiena di Musso. I rossoneri hanno fatto una grande partita fino a questo momento e il vantaggio è stato meritato. Non è certamente, però, l’Atalanta vista contro la Lazio all’Olimpico dato che i nerazzurri stanno facendo tanta fatica ad attaccare. Un dato riportato da Opta, infatti, ne testimonia le difficoltà.

Milan Atalanta statistica

Milan-Atalanta, difesa solida dei rossoneri: la statistica

Il Milan, infatti, nei primi 45 minuti non ha subito nessun tiro. All’Atalanta, da quando Opta raccoglie i dati, cioè dal 2004/2005, non era mai successo. Difesa rocciosa e compatta, dunque, per la squadra di Pioli che con questo assetto ha subito solo contro l’Inter.

Poi 3 gol fatti e 0 subiti. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo ma di certo il ritorno di Maignan è una sicurezza in più per Thiaw, Kalulu e Tomori che comunque stanno facendo un’ottima partita, così come tutto il Milan.