Gasperini: “Poco da dire, questa sera il Milan era superiore”

Sconfitta pesante per l’Atalanta che dopo la partita vinta contro la Lazio ha avuto tante difficoltà contro il Lecce la scorsa settimana e oggi contro il Milan. Nel post partita ha parlato Gasperini ai microfoni di DAZN.

Atalanta Gasperini Milan

Milan-Atalanta, le parole di Gasperini

SULLA PARTITA – “L’Atalanta è questa, stasera ha dato tutto e ho visto i ragazzi essersi impegnati al massimo. La dimensione del Milan questa sera era superiore alla nostra. Dobbiamo pensare alla prossima gara contro l’Udinese, importante vincere per tenere il distacco sulle inseguitrici. Stasera poco da dire, il Milan ne aveva più di noi”.

SULLA STAGIONE – “In diverse situazioni potevamo ripartire meglio, poi in questo periodo non siamo neanche particolarmente fortunati, primo tiro in porta che subiamo prendiamo anche subito gol. Quest’anno le prestazioni importanti sono arrivate sul piano della velocità, della rapidità e della profondità. Sul piano tecnico quest’anno non abbiamo dato il nostro meglio, almeno quest’anno”.

SUI SINGOLI – “Non so se Lookman potrà ripetere gli stessi numeri del girone d’andata. Speriamo che nel finale lui e Hojlund possano confermarsi determinanti”