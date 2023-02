Maignan torna titolare a San Siro: l’ovazione del pubblico è da brividi

Partita importantissima per il Milan che affronterà l’Atalanta a San Siro. Il match vale sicuramente un posto nella prossima Champions League. Quest’anno, infatti, sono tante le squadre che si stanno giocando un posto in Europa perché, oltre al Napoli che sta dominando, ci sono Bologna e Torino che ci stanno provando. Poi c’è anche la Juventus che anche se gli venisse confermato il -15 è lì a pochi punti di distanza. I rossoneri, quindi, devono vincere come hanno fatto nelle ultime tre partite ma la buona notizia di questa sera è il ritorno di Maignan tra i pali.

Milan, boato per il ritorno di Maignan

Il portiere francese torna a giocare dopo 161 giorni e lo fa in una partita molto importante per i rossoneri. Indiscutibilmente è uno dei giocatori più importanti per il Milan. Lo scorso anno, infatti, ha dato tanta sicurezza e, soprattutto, è molto bravo anche con il gioco con i piedi.

Durante il riscaldamento, poi, ci sono stati cori per il ritorno di Maignan. I rossoneri hanno riaccolto il loro portiere che è ovviamente il titolare. Tatarusanu non ha fatto male ma il livello è certamente diverso.