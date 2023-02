Allenamento Milan, Pioli può sorridere: due recuperi in vista dell’Atalanta

Dopo un periodo di crisi, il Milan sembra avere ritrovato la continuità di risultati grazie a due buone vittorie contro Monza e Tottenham.

I rossoneri ora sono al terzo posto a pari punti con la Roma e possono guardare con ottimismo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

In ottica campionato invece, Pioli sta preparando la sfida contro l’Atalanta di Gasperini in programma per domenica sera.

Milan Atalanta Maignan

Il tecnico emiliano potrebbe far affidamento su due ritorni importanti come quello di Mike Maignan e di Alessandro Florenzi.

I due stanno dando segnali positivi in allenamento e potrebbero essere convocati per la prossima sfida di domenica a San Siro.

Si vocifera che il portiere francese, fermo ormai da oltre cinque mesi, potrebbe addirittura partire dal primo minuto. Anche Florenzi è fermo da lungo tempo ma contro l’Atalanta Pioli potrebbe concedergli già qualche minuto.

Resta comunque da valutare la condizione dell’estremo difensore e del centrocampista ex Roma e si avranno aggiornamenti con l’avvicinarsi della partita.

Francesco Buffa