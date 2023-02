Massara difende De Keteleare in diretta: messaggio ai tifosi sul centrocampista belga

A pochi minuti dall’inizio della sfida di San Siro tra Milan e Atalanta, Frederic Massara ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita. Il DS del Milan ha toccato diversi temi, dal momento del Milan fino a De Keteleare.

Sull’Atalanta: “La partita è difficilissima, l’Atalanta è complicata da affrontare. La partita è uno scontro diretto per la Champions League. Sappiamo di dover giocare ad alto livello”.

Sul modulo: “Io credo che il periodo di difficoltà non dipendesse dal modulo, avevamo perso certezza. Con questa compattezza possiamo liberare le nostre qualità. Il problema era il momento psicologico”.

Sul mercato: “Con il senno di poi è facile. Siamo contenti del mercato che abbiamo fatto. Volevamo costruire un patrimonio presente e futuro. Siamo convinti del valore di squadra e mister”.

Sui rinnovi: “Lavoriamo per trovare una soluzione in tempi brevi. La situazione Leao è sempre ferma. Vogliamo trovare una soluzione sia per Leao che per Giroud”.

Su De Keteleare: “Lui è forte, ha talento. Cresce giorno per giorno insieme alla sua convinzione. La maglia è però molto pesante. Questo Milan ha grandi aspettative, per provare a competere ad alti livelli. Sta migliorando, serve dare tempo ai ragazzi giovani”.

