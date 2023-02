Pioli in conferenza: “Ibra e Maignan? Sono tornati due leoni”, poi la risposta sul modulo

Vittoria fondamentale del Milan che batte l’Atalanta e raggiunge l’Inter al secondo posto: Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la partita: di seguito le sue parole.

Milan conferenza Pioli

Milan, la conferenza stampa di Pioli

SULLA PARTITA – “È stata la partita che volevi dai tuoi? Si, assolutamente si. Avevo chiesto di giocare con tanta energia e tanto entusiasmo, dovevamo prendere sicurezza e fiducia. Sono molto soddisfatto. Occhi della tigre dei giocatori? Vincere 4 partite di fila per noi era un piccolo ma grande obiettivo, non abbiamo avuto paura dei duelli, di giocare spalle alla porta. Grande partite soprattutto a livello mentale, dobbiamo continuare così, vogliamo vincere tante partite ancora”.

Squadra perfetta in fase difensiva. “Sta funzionando perché tutta la squadra si muove molto bene, per organizzazione, sacrificio, compattezza e determinazione”.

SUL MOMENTO DIFFICILE – “Cosa diresti ad un tifoso che si è perso il mese negativo? Come lo spiegheresti? Non mi va di guardarmi indietro, avevamo poche energie e poca convinzione. La fortuna di avere un grande gruppo, corso, ci ha permesso di tornare a giocare, i miei giocatori si devono divertire, per un certo periodo non ci siamo riusciti, noi vogliamo far felici i nostri tifosi”.

SUI SINGOLI – “Maignan e Ibrahimovic? Sono tornati due leoni, sono mancati non solo per lo spessore tecnico ma anche caratteriale. Mike voleva tornare a tutti i costi, oggi ha fatto poche parate ma la sua capacità di leggere il gioco ci aiuta sempre”.

SUL MODULO – “La difesa sarà a tre fino a fine stagione? Andiamo di partita in partita, con gli stessi giocatori si può cambiare anche a partita in corsa. Contano lo spirito, la qualità delle scelte e i principi di gioco”.