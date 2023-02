Inter-Milan, Inzaghi recupera un titolare in vista del derby!

Manca sempre meno a una delle sfide più calorose del nostro campionato: il derby di Milano, che vedrà affrontarsi da una parte l’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal successo in Coppa Italia contro l’Atalanta e vogliosa di continuare a ottenere successi, mentre dall’altra parte il Milan di Stefano Pioli è nella situazione opposta.

Infatti la squadra rossonera ha iniziato il 2023 con cocenti sconfitte come quella in Supercoppa Italiana proprio contro l’Inter, o in campionato come il 5 a 2 incassato dal Sassuolo. Il Milan deve ritrovare la stabilità del gruppo che tanto è stata utile la scorsa stagione, oltre a riprendere psicologicamente giocatori che sembrano lontani parenti della loro versione migliore, come nel caso di Leao. Il derby però è una partita diversa e ogni giocatore può essere decisivo: chi sarà fondamentale nell’ennesima sfida tra Inter e Milan?

Un pericolo in più per il Milan: Brozovic vede il derby

Milan Brozovic Derby

Uno dei giocatori che potrebbe decidere le sorti dell’incontro è Marcelo Brozovic, che con le sue geometrie può creare danno al centrocampo rossonero. Secondo Sky Sport, il centrocampista croato ha ripreso ad allenarsi in gruppo.

Brozovic non ha però preso parte alla partitella finale. Se nelle prossime ore non dovessero esserci ricadute, il giocatore verrà convocato per il derby di domenica sera. In caso di convocazione, il croato dovrebbe partire dalla panchina per evitare sforzi prematuri.

Il match di domenica si preannuncia di fuoco per Inter e Milan, con i rossoneri che devono riprendere al più presto il passo delle dirette avversarie per non rimanere troppo indietro, rischiando magari di perdere il piazzamento Champions.

Alfonso Martino