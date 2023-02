Calabria da brividi: “Milan club speciale, mi sento il primo tifoso rossonero”, poi le parole in vista del derby

Si avvicina sempre di più il derby di Milano, atteso domenica alle ore 20:45 e che vedrà impegnato due compagini totalmente agli antipodi a livello di forma. Gli scivoloni dell’Inter contro Monza ed Empoli sembrano infatti ormai archiviati, con i nerazzurri pronti a mandare al tappeto un Milan nettamente stordito.

Derby di Milano (Getty Images)

Come il più classico pugile alle corde, però, il Milan di Pioli cerca nella stracittadina e nel calore proposto da San Siro la forza di rialzarsi, di cancellare i brutti colpi subiti e di ribaltare completamente i pronostici degli ultimi giorni. Un derby importante e sentitissimo quello imminente, per la quale Dazn ha regalato qualche piccola chicca ai tifosi di Milano.

Calabria si racconta, le parole rilasciate a Dazn

Si tratta di una vera e propria intervista doppia quella proposta oggi da Dazn, in cui sono messi a confronto i due uomini cardine delle fasce destre di Milano. Da una parte Darmian, fresco di gol in Coppa Italia e di ottime prestazioni, dall’altra parte Calabria, capitano rossonero finito sul banco degli imputati per le recenti performance non all’altezza.

Di seguito, quanto raccolto dall’intervista a Davide Calabria:

Sulla sua fede e il suo approdo in rossonero: “I miei primi ricordi sono ovviamente legati alla mia famiglia, che mi ha cresciuto con questa fede seguendo le partite del Milan. Questo ha reso ancor più speciale per me l’arrivo al Milan, in quel di Milanello, dove si respira la storia. Ho avuto la fortuna di conoscere gente come Inzaghi, Gattuso, Maldini, Baresi. Lavorare con questi campioni è speciale, sia per chi viene da fuori sia per chi, come me, proviene dal settore giovanile. Ti fa capire quanto questo club sia importante“.

Davide Calabria (Getty Images)

Poi, sui tifosi del Milan: “Il milanista è un tifoso che mette la squadra prima anche di se stesso, dando tutto per questa maglia. Io sono stato uno di loro e mi sento uno di loro, mi sento come se fossi il primo tifoso del Milan, per questo il mio rapporto con i tifosi è positivo. Capisco i loro sentimenti e la loro passione, ed il loro supportarci anche nelle gravi difficoltà li rende i tifosi migliori al mondo“.

“Si è girato Giroud”, Calabria ricorda il derby

Superata questa prima parte parecchio passionale ed extra-campo, Calabria ha poi parlato dell’attuale situazione del Milan, dello Scudetto ed anche di qualche piccola chicca in merito al derby della scorsa stagione.

Sullo Scudetto: “Penso che Sassuolo-Milan sia stato uno dei migliori momenti della mia carriera rossonera. Ero sicuro che avremmo vinto lo Scudetto sin dal primo giorno della scorsa stagione. Si respirava un’aria diversa, si percepiva qualcosa di speciale. Ci abbiamo sempre creduto!“.

Calabria vs Dimarco (Getty Images)

Poi, sul derby di domenica: “La settimana che precede il derby è sempre incredibile. Le emozioni sono forti e ad affrontarsi sono due dei migliori club al mondo, quindi è anche un momento di gioia. Contrariamente a quanto si pensa, fra le due squadre c’è un grande rispetto, soprattutto in ambito extra-calcistico. Poi è normale, sul campo vuoi vincere e si crea qualche screzio, ma fa tutto parte dell’adrenalina del momento“.

Infine, il ricordo del derby della passata stagione: “Sapevamo di dover vincere per forza. Dovevamo portare a casa la vittoria con tutte le nostre energia, e per fortuna si è girato Giroud (ride). Olivier è un grande campione, che ha portato sicurezza non appena è arrivato. Sapevamo che razza di campione fosse e che è ancora oggi“.

Mario Reccia