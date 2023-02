Addio Milan in estate, tentazione Premier League per il rossonero!

In casa Milan è tempo di riflessioni sul tema calciomercato: Maldini e società stanno pensando a possibili mosse in entrata e in uscita per la prossima sessione estiva di mercato. L’obiettivo è sempre quello di migliorare la rosa, per tornare più competitivi nel prossimo Campionato.

Nello scorso slot di mercato, sono stati 6 i colpi effettivi messi a segno dalla società rossonera: Sergiño Dest, Aster Vranckx, Malick Thiaw, Charles De Ketelaere, Divock Origi e Yacine Adli.

Calciomercato Milan, Dest può salutare i rossoneri

Nonostante i numerosi rinforzi da parte della società rossonera, il Milan in questa stagione si è sempre affidata ai suoi “veterani“: i nuovi innesti, infatti, non sono riusciti a trovare grande spazio negli 11 di Pioli. Ovviamente c’è sempre l’eccezione alla regola: Thiaw, infatti, nell’ultimo periodo sta trovando continuità, grazie alle belle prestazioni sul campo.

Dest Milan

Uno dei giocatori che ha avuto meno impatto sul Milan è Dest, terzino destro. Il giocatore statunitense ha trovato solo 8 presenze in questa stagione, in tutte le competizioni, senza mai incidere sulla propria prestazione.

Il futuro di Dest, quindi, sembrerebbe essere lontano dal Milan: la società rossonera quasi sicuramente non riscatterà il terzino; come riportato nell’edizione odierna di Manchester Evening News, Dest non tornerebbe al Barcellona ma potrebbe approdare in Premier League, in forza al Manchester United.

Alice Bonora