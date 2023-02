Milan, l’ex non dimentica il club rossonero: “Mi manca il tempo lì”

Nel corso delle ultime sessioni di calciomercato sono stati molti i calciatori che sono passati per Milanello specialmente nell’arco della sessione estiva del 2017 dove il duo Fassone-Mirabelli mise a segno ben 11 operazioni in entrata che però non ebbero una storia molto fortunata.

Uno tra gli acquisti fu André Silva che non riuscì ad incidere più di tanto sull’attacco rossonero con solo 2 gol in campionato, di cui uno decisivo negli ultimi minuti contro il Genoa, e 8 in Europa League.

La parentesi rossonera terminò quando il portoghese venne scambiato per Ante Rebic e approdò all’Eintracht di Francoforte dove è iniziata la sua rinascita sportiva prima di arrivare a Lipsia, ma l’attaccante non ha dimenticato il suo passato rossonero.

Milan André Silva

André Silva al miele sul Milan:”Mi manca il tempo passato lì”

Nella giornata di oggi l’attaccante portoghese è stato ospite a Sky Sport dove ha parlato del suo trascorso rossonero spendendo parole al miele nei confronti dell’ambiente Milan:

“Guardo la Serie A. Sono andato al Milan, mi manca il tempo passato lì… Ci penso qualche volta e mi ricordo il tempo passato. Qualche volta lo guardo.”

Poi il calciatore ha anche voluto commentare il turno di Champions della sua ex squadra contro il Napoli:

“Dal mio punto di vista spero che l’Eintracht vinca, è una ottima squadra anche se in campionato sono terzi, ma le due davanti vanno fortissimo. In casa sono fortissimi, spero in un bello spettacolo e che il Francoforte vinca”.

Andrea Mariotti