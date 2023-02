Pioli in conferenza: “Vinto grazie ai tifosi. Condizioni Tonali? Ho dovuto sostituirlo”

Il Milan vince anche in Champions League e mette una buona base in vista del ritorno contro il Tottenham a Londra. Stefano Pioli ha parlato in conferenza ed ha analizzato la partita e non solo.

Milan conferenza Pioli

SULLA PARTITA – “Le due occasioni di Charles e Malick erano importanti, stavo già esultando. Il 2-0 sarebbe stato un risultato migliore ma non posso non essere soddisfatto della squadra. Ho detto alla squadra che eravamo nel posto giusto al momento giusto. Poi chiaramente San Siro, i tifosi sono stati fantastici e ci hanno dato un’energia incredibile. Merito nostro ma anche dei tifosi. Ottimo lavoro di squadra, siamo stati aggressivi e i duelli ci hanno dato ragione. L’interpretazione è quella che avevamo preparato”.

SU TONALI – “C’è stato su di lui un intervento brutto, più da rosso che da giallo. Gli si è gonfiata la caviglia quando ha ripreso a giocare e l’ho tolto. Sandro è un generoso, un lottatore ed è chiaro che quando fa questo tipo di prestazioni la squadra ci guadagna. Così dobbiamo giocare e competere contro avversari molto forti”.