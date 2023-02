Milan in crisi, Trevisani durissimo: “C’è un grosso problema, così non si può!”

In casa Milan è sempre più buio pesto. Ieri sera, nel derby perso contro l’Inter, i rossoneri non hanno mostrato segni di ripresa: né da un punto di vista mentale, né sul piano del gioco.

Fatale ai rossoneri è stato il gol di Lautaro Martinez, ma più in generale i ragazzi di Stefano Pioli hanno mostrato una certa evanescenza nella fase offensiva e poca solidità in quella difensiva. Ne ha parlato anche Riccardo Trevisani, noto telecronista, ai microfoni di Sport Mediaset.

Milan crisi Trevisani

Trevisani: “Milan manca di qualità, così la palla non gira”

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Sport Mediaset, ha provato a spiegare quali sono i motivi della crisi del Milan. Di seguito le sue parole:

“Oggi in campo va una formazione che fa fatica a girare palla per motivi evidenti: il Milan manca di qualità, non c’è nessuno in grado di palleggiare bene a parte Tonali. Theo corre soltanto palla al piede, Giroud in questo momento non va avanti neanche a spinta e poi c’è Origi“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI