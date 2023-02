La conferma del 3-5-2 come nuovo modulo del Milan rischia di mettere ancora di più ai margini Charles De Ketelaere.

Come evidenziato dall’analisi odierna della Gazzetta dello Sport, finora, la prima stagione del belga in Italia non può che considerarsi un flop. Gli sprazzi di talento espressi dal trequartista nel corso della pre-season rossonera non si sono poi confermati nelle occasioni successive, ponendo sempre più dubbi all’interno della tifoseria sull’importante investimento speso per il suo acquisto.

La rosea lo ha definito un “all-in” di mercato ed effettivamente questo è stato: i 35 milioni necessari per convincere il Club Brugge a lasciarlo partire in direzione Milano rappresentano la quasi totalità del budget messo a disposizione dal nuovo proprietario Gerry Cardinale per rinforzare la rosa dei campioni d’Italia.

Il record negativo di De Ketelaere al Milan

A fronte di tale spesa, le aspettative sul rendimento del n°90 erano certamente maggiori. Invece, nel giro di poche partite, la fiducia di Pioli nei suoi confronti è scesa, come palesato dal suo minutaggio per partita, costantemente in calo: si è passati dalla titolarità contro Inter, Sampdoria, Napoli ed Empoli a settembre, ai soli cinque minuti a gara in corso contro la Roma a gennaio.

A preoccupare i tifosi c’è anche un record negativo del belga, riportato dal medesimo giornale: fatta eccezione per Mandzukic (0 reti in 11 presenze), nell’ultimo decennio nessun attaccante rossonero era rimasto ancora a secco nelle sue prime 17 presenze con il Diavolo.

Come se non fosse abbastanza, il cambio di modulo adottato dal tecnico rischia di abbassare ulteriormente le chances di De Ketelaere. Faticando a ritagliarsi uno spazio nel 4-2-3-1, nonostante potesse ricoprirvi diversi ruoli (trequartista, esterno destro e, all’occorrenza anche la punta centrale), appare difficile che possa farlo nel 3-5-2. Qui, l’unico ruolo adatto alle sue caratteristiche sarebbe quello di seconda punta, dove, però, l’elevata concorrenza ha tagliato fuori persino Rafael Leao nelle ultime partite.

Ruggero Gambino