Da Maignan a Bennacer, passando per Florenzi: le ultime sulle condizioni del terzino

Il Milan è a lavoro per preparare al meglio la gara di domenica sera contro l’Atalanta, partita di notevole importanza in chiave qualificazione Champions League.

Con un Napoli orami inarrivabile, salvo sorprese, e la prematura eliminazione in Coppa Italia, gli uomini di Pioli hanno l’obiettivo di arrivare il più in alto possibile in classifica e proseguire il cammino nella coppa dalle grandi orecchie.

Per farlo c’è bisogno di tutti, anche di coloro che sono fuori per infortunio. Mike Maignan è vicinissimo al rientro, finalmente, verrebbe da dire nell’ambiente Milan, Bennacer potrebbe tornare prima del previsto e Florenzi, fuori da un po’, sta per tornare.

Proprio per ciò che riguarda il terzino italiano, ci sarebbero alcune novità.

Pioli sorride, Flroenzi vicino al rientro: l’Atalanta nel mirino

Milan, Florenzi, infortunio

Nell’allenamento di ieri, a Milanello non si è visto solo Mike Maignan in gruppo. A lavorare con il resto della squadra, infatti, c’era anche Alessandro Florenzi.

L’esterno destro manca da fine agosto e, ormai, sembra pienamente guarito e recuperato. Stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport, Pioli deciderà nei prossimi allenamenti se portarlo in panchina già domenica sera contro l’Atalanta o se aspettare la trasferta contro la Fiorentina nel weekend successivo.