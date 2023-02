Giroud da record: è il primo in Europa

Torna finalmente a vincere il Milan di Stefano Pioli, capace di interrompere un digiuno di vittorie lungo più di un mese grazie all’1-0 inflitto al Torino. Una vittoria importantissima, questa, per i rossoneri che, seppur di misura e non con pochi brividi, riescono a scacciare via alcuni fantasmi emersi negli ultimi giorni.

Milan-Torino (Getty Images)

Davvero pesante l’accanimento dei media sullo spogliatoio rossonero, già fragile a causa del delicato momento ma dimostratosi unito nella sfida al Torino, rivelando la vera entità di questo Milan. In attesa di sapere se il diavolo sia ufficialmente tornato una minaccia oppure no, il popolo milanista si gode anche il clean sheet ritrovato nonché l’ennesimo gol di Olivier Giroud, capace di imporsi al primo posto in una speciale classifica.

Il Milan torna a vincere, il gol di Giroud è più importante del previsto

Apparso come uno dei giocatori più sottotono dell’ultimo periodo, sopratutto al derby (protagonista di più errori sottoporta), Olivier Giroud è riuscito finalmente a spezzare l’incantesimo, donando al Milan la gioia di una vittoria ritrovata con la sua incornata su cross del connazionale Theo Hernandez.

Olivier Giroud (Getty Images)

Ciò che è passato però inosservato ai più, è che il gol del numero nove rossonero è ancor più importante di quel che si pensi. Oltre ad esser stato la chiave decisiva del match, Giroud è divenuto il calciatore più anziano dei top 5 campionati europei ad aver partecipato a più di 10 gol in stagione. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea la capacità del francese nel mettere a referto 7 gol e 4 assist all’età di 36 anni e 133 giorni.

Mario Reccia