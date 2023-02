Futuro Giroud, filtra una sensazione dopo l’incontro con il Milan: l’aggiornamento

Per anni nel mondo milanista è filtrata tra i tifosi la maledizione del 9, numero che dopo Pippo Inzaghi ha avuto diversi proprietari: Destro, Torres e Bacca alcuni dei nomi che hanno provato a conquistare il cuore dei rossoneri, ottenendo però scarso successo.

Un attaccante che, al contrario, ha rispettato le aspettative è stato Olivier Giroud, arrivato in sordina nell’estate di due anni fa dal Chelsea e che ha portato il Milan di Pioli alla conquista dello scudetto. Il giocatore è centrale nel progetto del tecnico italiano e per questo motivo Maldini e Massara stanno premendo per rinnovare il contratto dell’attaccante francese.

Proposto a Giroud un aumento importante sull’ingaggio

Milan Giroud rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport, a Giroud sarebbe stato proposto un rinnovo che lo vedrebbe guadagnare 3,7 milioni (senza bonus) a dispetto degli attuali 3,2 fino al 2024. La società in estate lavorerà per trovare un giovane attaccante a cui il francese farà da chioccia, dividendo il peso dell’attacco rossonero.

Se nel primo anno il numero 9 ha diviso la scena con Ibrahimovic, quest’anno la musica è diversa, con Origi che ha passato più tempo ai box che in campo. Per questo motivo, Pioli avvicinerà Leao e Diaz al suo attaccante titolare, il quale dovrà continuare a essere decisivo per mantenere viva la corsa al piazzamento Champions.