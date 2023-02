Milan, il rinnovo di Leao è ancora un’incognita: ci sono due soluzioni

Fermi al punto di partenza. Una vera e propria situazione di stallo quella in casa Milan, almeno per quanto riguarda il discorso legato all’eventuale rinnovo di contratto dell’attaccante portoghese Rafael Leao. Un rinnovo che si sta facendo attendere più del previsto.

Complice anche un inizio 2023 poco brillante, in cui il n.17 rossonero non è certo riuscito ad impattare come avrebbe voluto, rimanendo, tra l’altro, anche a secco di goal. Non certo un periodo semplice, ne per l’asso portoghese ne per il Milan in generale.

La trattativa per il rinnovo quindi, come specificato dallo stesso direttore tecnico Paolo Maldini prima della sfida con il Torino ha subito una brusca frenata, un rallentamento: le parti sono ancora distanti ed i rossoneri stanno facendo di tutto per poter soddisfare a pieno le richieste di Leao.

Rafael Leao AC Milan



Il rinnovo si fa attendere: due le soluzioni

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara avrebbero proposto a Leao un rinnovo da sette milioni di euro netti a stagione. Adesso la palla passa all’ex Lille, la cui priorità iniziale è sempre stata quella di voler continuare a vestire la maglia del Milan.

Vedremo quale risvolto prenderà la vicenda, ma una cosa è sicuramente certa: senza rinnovo, a fine stagione sarà sicuramente divorzio tra il Milan e Rafael Leao.

Giulio De Pino