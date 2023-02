Milan, le ultime news dall’infermeria: c’è la data per il rientro di Ibra!

Il momento in casa Milan non è sicuramente dei migliori, oltre a dover fare i conti con un’inedita crisi di risultati sotto la gestione Pioli, il tema riguardante gli infortuni sta pericolosamente imperversando a Milanello.

Ai box, oltre al lungodegente Ibrahimovic, si sono recentemente aggiunti Tomori, Dest, e Bennacer. Lo svedese, reduce dall’operazione al ginocchio, sta proseguendo il recupero secondo il piano prestabilito. La data cerchiata nel calendario è il 14 febbraio, giorno in cui inizieranno gli ottavi di Champions League contro il Tottenham.

Anche Tomori sulla via del recupero: obbiettivo Milan-Torino del 10 febbraio!

Tomori in giornata ha effettuato nuovi esami strumentali, i quali hanno sottolineato come il processo di guarigione stia avanzando: il difensore inglese, secondo quanto raccolto da MilanNews.it, conta di essere a disposizione tra la gara con il Torino e quella di Champions contro gli spurs.

Sergiño Dest è invece abile e arruolabile. Il terzino americano nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi insieme al resto della squadra. Ultimo ma non meno importante, Bennacer effettuerà nei prossimi giorni gli tutti gli esami del caso in seguito al guaio muscolare rimediato al bicipite femorale sinistro, per il derby di domenica sarà sicuramente out.

Matteo Gregori