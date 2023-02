Inzaghi sorride: un altro titolare verso il recupero per il derby con il Milan

Manca sempre meno al derby di domenica tra Milan e Inter. I rossoneri ci arrivano nel momento più complicato dell’era Pioli dal 5-0 subito a Bergamo tre anni fa.

Il derby, però, è una partita diversa e il Milan potrebbe trovare nuova linfa proprio contro i nerazzurri.

Dal fronte nerazzurro di Milano, però, arrivano buone notizie per Simone Inzaghi. Quest’oggi hanno partecipato all’intera seduta di allenamento in gruppo sia Samir Handanovic che Marcelo Brozovic.

Soprattutto il centrocampista croato può essere un fattore importantissimo per Inzaghi che ritrova il suo metronomo del centrocampo.

Dumfries Inter (Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images)

Buone notizie per Inzaghi: Dumfries ci sarà!

Le ottime notizie per Inzaghi, però, non terminano qui. Ieri sera, Denzel Dumfries era uscito malconcio dalla sfida contro l’Atalanta in Coppa Italia e sembra potesse essere in dubbio per la sfida di domenica.

Quest’oggi, però, il terzino olandese ha preso parte regolarmente al lavoro in gruppo. In particolare, come tutti i protagonisti della sfida di ieri sera, ha fatto un lavoro di tipo defaticante.

Inzaghi, dunque, in vista del derby avrà a disposizione la rosa al completo.