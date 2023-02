FOTO – Inter Milan, sfottò dalla Curva Sud agli interisti: lo striscione

Il derby è già iniziato e come in campo, anche sugli spalti, è una sfida. Tra curva nord e curva sud da sempre c’è che vuole prevalere per quanto riguarda la coreografia. Negli ultimi anni, poi, sono state tante le coreografie belle realizzate e anche quest’anno le due curve si sono date da fare.

Gli sfottò, poi, non mancano mai tra le due tifoserie e anche in questo caso ci sono stati degli striscioni contro la curva avversaria.

Milan Inter striscione

Inter-Milan, striscione della Curva Sud

Entrambe le tifoserie hanno voluto esporre uno striscione durante la partita. Quello dei rossoneri recita: “Con lo striscione unico hai finito o mi copi anche Joker e bandito?”. Di tutta risposta, poi, c’è stato quello della curva nord nerazzurra che diceva: “Di umiliarti non sei mai stanco su le mani per Dimarco”.

Sfottò e prese in giro che rimangono e dovrebbero rimanere solo sul campo e non sfociare al di fuori del contesto partita. Spesso, però, i disordini fuori dallo stadio rovinano le belle sensazioni che dà questo sport.