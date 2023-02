“L’attaccante ha rifiutato il Milan”: rivelazione in diretta

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport. Tra i tanti temi toccati anche quello riguardante il futuro del Milan.

Milan Leao attaccante (Foto Imago)

Venerato: “Leao, futuro resta incerto”

Di seguito il pensiero sul futuro di Leao:

“Ogni giorno potrebbe essere quello buono: per l’addio come per il rinnovo. Il giocatore ha più volte espresso la volontà di rimanere in rossonero, ma si fatica a concretizzare. Ci sono due principali ostacoli: la penale da riconoscere allo Sporting, che si aggira intorno ai sedici milioni e mezzo; e la clausola, che il giocatore vorrebbe ridurre.

Il procuratore del portoghese ha offerto il ragazzo a vari top club europei, tra cui Psg, Newcastle, United e City. La base d’asta sarà di novanta milioni, il Milan non vorrà farsi trovare impreparato”.

Milan, manovre in attacco: tre nomi sulla lista

Il reparto che sembra più bisognoso di una svolta è quello offensivo. L’età di Ibra e Giroud avanza mentre Origi, arrivato in estate, finora ha dimostrato quasi nulla. Di seguito le parole di Ciro Venerato a riguardo:

“Ci sono dei profili che interessano al club rossonero, tra questi Okafor, Balogun e Kolo Muani. Vi svelo che proprio il secondo era un affare già chiuso dal Milan questa estate. Lo stesso Kolo Muani rifiutò il trasferimento, con il timore di non giocare quanto auspicato, vista la folta concorrenza”.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI