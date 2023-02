Il Milan è reduce dalla vittoria in trasferta contro il Monza, risultato molto importante sia per classifica che peri il morale.

I rossoneri sono riusciti a portare a casa la terza vittoria consecutiva senza subire gol, lasciandosi alle spalle definitivamente il periodo critico.

È stata una partita importante anche per Charles De Ketelaere che però, nonostante la buona prestazione, non riesce ancora a trovare la via del gol.

Milan Leao De Ketelaere

L’ambiente continua ad appoggiarlo e a credere in lui, a partire dal tecnico Stefano Pioli e dai compagni.

Uno su tutti è Rafael Leao, che già nella gara contro il Tottenham aveva consolato il compagno dicendogli “It’s coming” – “Sta arrivando” – riferendosi al primo gol in maglia rossonera.

Il portoghese ha voluto mostrare il suo sostegno al compagno anche sui cosial network, tramite un post su Instagram che recita le stesse parole.

Tutti al Milan sono convinti che il belga si sbloccherà presto e per lui è utile avere il sostegno di compagni come Leao.

Francesco Buffa