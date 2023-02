Rientro Maignan ancora lontano: Pioli ha una speranza

Una delle assenza più pesanti per il Milan di Stefano Pioli, è certamente quella di Mike Maignan. Il portiere francese, alle prese con un infortunio al polpaccio, è fermo ai box da prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

In questi mesi, le prestazioni di Tatarusanu hanno fatto più volte storcere il naso a molti. Proprio per questo motivo, il rientro di “Magic” Mike, resta fondamentale per il Milan.

Il Milan, però, nell’ultimo mese ha chiesto al suo portiere di non forzare mai il rientro anticipato. Un’altra ricaduta metterebbe a serio rischio la stagione del suo numero 16.

Proprio per questo motivo il rientro in campo sembra ancora lontano, ma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato ad indicare una data per il possibile rientro.

Maignan Milan

Pioli: “Spero possa tornare in gruppo”

L’obiettivo è quello di giocare il match di ritorno contro il Tottenham valido per il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Oltre ad un pieno recupero dal punto di vista clinico, però, Maignan dovrà lavorare anche sulla condizione fisica vera e propria.

Secondo la Gazzetta, dunque, il match ideale per il rientro tra i titolare di Maignan sarebbe quello contro la Fiorentina del prossimo 4 marzo. La sfida di Firenze sarebbe un test fondamentale per capire la tenuta del polpaccio di Maignan e recuperare minuti in chiave Tottenham.

Come detto precedentemente, però, il Milan non intende forzare. Pioli nel post partita di Monza-Milan ha rivelato la sua speranza riguardo il portiere:

“Spero che in settimana possa fare qualcosa con la squadra”.

In caso di eventuali problemi durante gli allenamenti con il gruppo, dunque, il rientro di Maignan slitterebbe ulteriormente.