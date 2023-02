Milan, Maldini punta un classe ’02 come vice Bennacer: l’obiettivo dalla Francia

Dopo le tre vittorie consecutive contro Torino, Tottenham e Monza per 1-0, il Milan di Stefano Pioli si prepara a scendere in campo contro l’Atalanta in una sfida decisiva in ottica classifica. I rossoneri da campioni d’Italia in carica, occupano il quarto posto in campionato a 18 punti dal Napoli primatista.

Una stagione di alti e bassi che ha portato la dirigenza rossonera a fare delle valutazioni e soprattutto a guardarsi intorno in vista della prossima finestra di calciomercato. Nel corso della sessione estiva, infatti, Maldini lavorerà sicuramente per apportare qualche modifica alla rosa a disposizione di Pioli quest’anno.

Nuovo nome per il centrocampo del Milan

Sul taccuino del dirigente, infatti, c’è un nuovo nome appuntato nella ricerca per un vice Bennacer. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, tra i calciatori in pole c’è il giovane Johann Lepenant, classe ’02 arrivato in estate al Lione per 4,2 milioni di euro più 2,5 di bonus.

FOTO: Lione Johann Lepenant

Il centrocampista ha caratteristiche simili all’algerino rossonero e rappresenta un obiettivo concreto nel mirino del Milan. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbero esserci i primi contatti.