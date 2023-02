Biasin ripensa ad Inter-Milan e punge i rossoneri: “Mai vista una cosa del genere”

Ormai il Milan è entrato in crisi da diverse settimane. I Campioni d’Italia in carica continuano ad inanellare sconfitte e prestazioni negative, ricordando a malapena il gruppo che si è cucito lo Scudetto sul petto solo qualche giorno fa.

I rossoneri sono usciti con le ossa rotte anche dal derby contro l’Inter, decisa dalla rete di Lautaro Martinez, scivolando così al sesto posto in classifica.

Le critiche su Pioli e sul gruppo ormai sono costanti e solo un repentino cambio di direzione potrà salvare la stagione.

Milan Pioli Biasin

Anche personaggi come Fabrizio Biasin sono intervenuti a commentare la situazione critica dei rossoneri, non risparmiando le critiche.

Il giornalista di Libero è intervenuto alla trasmissione ‘Tutti Convocati’ in onda su Radio24 presentata da Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

Biasin, interpellato sull’ultimo tonfo dei rossoneri rimediato contro l’Inter, ha dichiarato: “Mai vista una cosa del genere, il Milan che si consegna così all’avversario non era prevedibile, non me lo aspettavo. Per me hanno sbagliato qualcosa a livello di preparazione, li vedo scarichi, non corre nessuno“.

Un sentimento condiviso da molti tifosi del Milan, che sono delusi dalle prestazioni della loro squadra.

