Critiche a Pioli, la risposta di Ibrahimovic sorprende i tifosi del Milan!

Con l’ennesima sconfitta maturata nel derby di domenica scorsa, il Milan è sprofondato in una crisi dalla quale sembra non essere in grado di uscire.

I rossoneri sono stati battuti nuovamente dai cugini dell’Inter, che avevano trionfato anche in Supercoppa Italiana poche settimane fa.

Chiaramente questo calo di risultati ha portato diversi malumori fra i tifosi, che si aspettano ben altre prestazione dal gruppo che, solo qualche mese fa, vinceva il tanto atteso diciannovesimo Scudetto.

Uno dei protagonisti del trionfo rossonero è stato Zlatan Ibrahimovic, leader dentro e fuori dal campo che purtroppo ha dovuto saltare buona parte della stagione causa infortunio.

Lo svedese sta lentamente recuperando la forma e potrebbe tornare utile ad una squadra che sembra avere un disperato bisogno di una guida carismatica.

Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, commentando le critiche riservate a Stefano Pioli negli ultimi giorni: “Sono cose normali, è l’allenatore del Milan e se le cose non vanno bene è giusto criticare l’allenatore e la squadra”.

L’attaccante però cerca di trovare anche il lato positivo agli attacchi dei supporters nei confronti dell’allenatore e della squadra: “Le critiche fanno parte del nostro mondo e sono utili perché ti fanno restare al top. Quando sei brutto puoi diventare bello”.

Francesco Buffa