Pioli punzecchiato dal giornalista: “Vanno messi Leao e altri dieci”

Il Milan di Stefano Pioli sta affrontando un pessimo momento, nel 2023 i rossoneri hanno incassato una serie di sconfitte e numerose delusioni. A partire dai pochi punti conquistati in campionato, passando per l’eliminazione in Coppa Italia ed il doppio derby perso contro l’Inter.

Il caso Leao

Situazione difficile per il tecnico parmense che è ora alle prese anche con la questione relativa a Rafael Leao. L’attaccante portoghese infatti, nelle ultime uscite (stracittadina con i nerazzurri compresa) è subentrato nel corso della ripresa. Una scelta che ha suscitato più di qualche polemica all’interno dell’ambiente Milan e non solo.

De Grandis Milan Leao Pioli

De Grandis è sicuro: “Lui e altri dieci”

Il giornalista sportivo, Stefano De Grandis, ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sulla questione. Queste le sue parole:

“Leao è un paradosso, lo scorso anno è stato premiato come miglior giocatore della Serie A, è stata l’arma in più con cui il Milan ha vinto lo Scudetto. Può avere anche un calo derivato dal Mondiale. Per me non deve stare fuori, se il Milan è in crisi vanno messi Leao e altri 10″.