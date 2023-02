Il Milan perde ancora: reazione furiosa dei tifosi contro Pioli

Serata amara per il Milan di Stefano Pioli, il derby va all’Inter. La squadra di mister Simone Inzaghi ha ottenuto un successo di misura grazie alla rete di Lautaro Martinez arrivata nel primo tempo sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Un risultato che non pone fine al periodo negativo che stanno affrontando i rossoneri, iniziato ormai lo scorso 8 gennaio nei minuti finali del match casalingo disputato contro la Roma. Da quel momento in poi il Diavolo ha conquistato solamente un punto in campionato (contro il Lecce in trasferta), rimediando anche pesanti sconfitte.

MILAN, ITALY – FEBRUARY 05: Stefano Pioli, Head Coach of AC Milan, gives the team instructions during the Serie A match between FC Internazionale and AC MIlan at Stadio Giuseppe Meazza on February 05, 2023 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Campionato, Coppa e Supercoppa: il Milan non va

Ai passi falsi in Serie A si aggiungono infatti l’eliminazione agli Ottavi di Finale di Coppa Italia arrivata per mano del Torino e soprattutto la Supercoppa Italiana persa a Ryad nel derby contro l’Inter per tre reti a zero.

I tifosi attaccano, sui social parte il “Pioli out”

I tifosi del Milan non ci stanno e passano “all’attacco”, sui social sta prendendo piede l’Hastag “Pioli out”. Una prima spaccatura dopo un triennio in piena ascesa coronato con il titolo di Campione d’Italia conquistato lo scorso maggio.