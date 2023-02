Milan Primavera, ennesima sconfitta: la squadra non vince da tre mesi

Non è un buon momento per il Milan, così come la prima squadra anche la Primavera è in difficoltà in questo campionato, i rossoneri sono in piena zona play-out.

Quest’oggi è arrivata un’altra sconfitta, dopo aver perso contro la Juventus, questa volta è il Sassuolo ad avere la meglio sul Milan vincendo per due a zero.

La squadra ha provato a fare la partita ma complici qualche errore di troppo e anche un poco di sfortuna il Milan esce a mani vuote dal match contro il Sassuolo.

Ignazio Abate, allenatore primavera (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Disastro Milan primavera: solo due punti nelle ultime sei

Per la squadra guidata da Abate, ex giocatore dei rossoneri, la vittoria in campionato manca dal 6 novembre in casa contro l’Atalanta, la primavera rossonera ha raccolto soltanto due punti nelle ultime sei gare disputate.

La prossima partita di campionato si disputerà domenica 12 febbraio alle ore 13.00 contro il Frosinone in trasferta, squadra che invece milita tra i piani alti della classifica.

Servirà una grande seconda parte di stagione ai ragazzi di Abete per sovvertire le sorti di questo campionato fin qui molto deludente.

Achille Strombetta