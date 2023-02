Milan, buone notizie dall’infermeria: il calciatore torna in campo dopo sei mesi!

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino, il cielo si è almeno parzialmente schiarito dalle parti di Milanello. I rossoneri hanno ritrovato i tre punti dopo sette partite in cui avevano inanellato una serie di risultati negativi: due pareggi e cinque sconfitte, per la precisione.

In più arrivano buone notizie anche dall’infermeria. Il Milan, pian piano, sembra rimboccare la giusta via.

Milan, si rivede Florenzi in campo

Oggi per il Milan arrivano buone notizie dall’infermeria. Oltre al recupero di Tomori e Bennacer per la sfida di martedì in Champions League contro il Tottenham, i rossoneri ritrovano anche Alessandro Florenzi.

Il terzino ex Roma e PSG, fuori causa da fine agosto per un brutto infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, oggi si è rivisto per la prima volta in campo.

Florenzi ha svolto circa mezz’ora d’allenamento con il resto della squadra, avvicinandosi così al rientro definitivo. Momento sottolineato anche da un tweet apparso sul profilo ufficiale del Milan, che recita: “Step by step“.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI