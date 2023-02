La rivelazione da Milanello: il ritorno di Ibra si sta facendo già sentire!

È un periodo nero questo per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri non vincono da un mese e si trovano travolti da una crisi nerissima che li ha fatti anche sprofondare al sesto posto in classifica in campionato.

I calciatori rossoneri sono chiamati ad una reazione per provare quantomeno a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Un contributo importante, quantomeno per ritrovare la personalità perduta, potrebbe essere dato al ritorno di Zlatan Ibrahimovic, vero leader dello spogliatoio rossonero.

Foto: Getty Images- Zlatan Ibrahimovic

Ibra motiva il Milan: la rivelazione da Milanello

Secondo quanto raccontato dall’inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano, il suo ritorno agli allenamenti in gruppo avrebbe già portato i primi effetti positivi nell’ambiente rossonero. Di seguito quanto riportato:

“Il ritorno di Ibrahimovic, dal punto di vista emotivo, la testa dei giocatori un po’ la cambia. Da quel che mi risulta, con il rientro di Ibra in gruppo i ritmi in allenamento sono aumentati e il senso degli allenamenti è cambiato. Ci sta provando a mettere del suo Ibra, così come anche Pioli, dal punto di vista mentale”.

Felice Luongo