Aria di derby, cambia la routine prepartita del Milan: la scelta di Pioli

Vigilia di Inter-Milan. Domani sera, in un San Siro completamente granito, andrà in scena il derby numero 235 della storia.

Non sarà mai una partita come le altre, anche Pioli lo sa. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan cambierà la classica routine pre match per arrivare ancora più preparati alla sfida.

Nessuna tappa in Hotel: come cambia la routine del Milan

La squadra è in ritiro, resterà due giorni a Milanello: nessuna tappa al Melia dunque, l’hotel dove il Milan è abituato a vivere il prepartita di ogni match.

Pioli Milan Derby

Tutti i giocatori, dai giovani ai leader di questa squadra, sono attesi al centro sportivo rossonero massimo per le 11. Mezz’ora dopo inizierà la seduta mattutina d’allenamento, mentre all’1,45 parlerà Pioli in conferenza stampa.

Poi pomeriggio e serata insieme. Domattina prevista l’ultima riunione tecnico tattica, per poi pranzare e iniziare a sentire la pressione di una sfida che vale più di tutte le altre.

La partenza per lo stadio è fissata per le 18,30.