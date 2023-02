Milan, parla Scaroni: l’ha detto sul calciomercato!

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’evento per i 20 anni della Fondazione Milan, dichiarazioni riportate da Calciomercato.com sul proprio sito.

SULL’EVENTO: “Fondazione Milan è una bellissima realtà che ho ereditato, dovrebbe essere opera di Adriano Galliani, e di questo dobbiamo dargliene atto. Abbiamo intenzione di fare grandi cose sia in Italia che all’estero”.

SUL MOMENTO DEL MILAN: “Mi auguro di mantenere questo passo ora che siamo tornati a fare risultati. Nel calcio si vivono diversi momenti ed alchimie che fanno vivere momenti altalenanti. Ricordate la finale dei Mondiali? La Francia per 70 minuti non è esistita, poi sappiamo com’è andata”.

RIGUARDO AL MERCATO: “Il nostro è un ambiente tranquillo, siamo sempre stati sereni. Se ogni tanto qualcosa va nel verso sbagliato cerchiamo sempre di mantenere la calma che ci vuole in questi momenti”.

Infine, le ultime dichiarazioni sulla Champions League dopo la vittoria contro gli spurs: “Sono molto contento per la tripletta italiana. In Europa tifo sempre per le nostre squadre, non faccio ripicche. Abbiamo bisogno che il nostro calcio torni ad essere protagonista in Europa. Con il Tottenham non so se andare allo stadio, mi mette parecchia ansia sinceramente”.

Matteo Gregori