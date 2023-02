Milan-Tottenham, il pubblico ha risposto presente: è record in Italia

Serata speciale e importante per il Milan che torna a giocare un ottavo di finale di Champions League e lo sta facendo alla grande dato l’ottimo primo tempo giocato. Il gol di Brahim Diaz, poi, ha sbloccato la partita che il Milan sta affrontando alla grande. Intanto, sugli spalti è stato registrato un record in Italia. Il pubblico, infatti, ha deliziato San Siro con una coreografia splendida, ma non solo.

Milan San Siro incasso

Milan, record d’incasso in Italia

I rossoneri presenti a San Siro questa sera, infatti, sono poco più di 74.000 ed è record di incasso in Italia con poco più di 9 milioni di euro. Il pubblico, quindi, ha risposto presente e lo ha fatto sempre nonostante le difficoltà del Milan.

In una notte così importante, poi, vale doppio. Fondamentale per i rossoneri sarà continuare a fare bene anche in questo secondo tempo e cercare di portare a casa la vittoria. Il ritorno, infatti, sarà a Londra e di certo i rossoneri non potranno essere tranquilli con un gol di vantaggio.