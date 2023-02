Milan, tifosi in protesta per il nuovo stadio rossonero: il motivo

Continua a tenere banco la questione stadio nuovo. Il Milan spinto dalla volontà del nuovo proprietario Jerry Cardinale, sta valutando la possibilità di lasciare San Siro per costruire un nuovo impianto, in autonomia, altrove.

Tra le aree individuate per la costruzione c’è Sesto San Giovanni, Rozzano e la zona dell’Ippodromo “La Maura”, una vasta area dove al momento sorgono le piste di allenamento per i cavalli usate in passato.

Nuovo stadio: la reazione dei cittadini

San Siro

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere della Sera, ieri un gruppo di alcune decine di cittadini assieme ai consiglieri Verdi del comune di Milano , Carlo Monguzzi, Francesco Cucchiara e Tommaso Gorini per protestare dinanzi all’impianto situato nel Parco Sud di Milano.

“Abbiamo ribadito che un’area verde di 75 ettari inserita nel Parco Sud non può essere sacrificata alla speculazione per un nuovo stadio. Uno stadio esiste già, si chiama Meazza, e può essere riqualificato in modo sostenibile”– questo il messaggio del gruppo di ambientalisti in protesta.

Giuseppe Esposito