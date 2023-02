Thiaw gioca e convince, i numeri del difensore in Milan Torino

Dopo un pessimo avvio di 2023, il Milan nel match contro il Torino ha ritrovato vittoria, tre punti e una discreta solidità difensiva. Infatti i rossoneri hanno fatto registrare il primo clean sheet del nuovo anno solare.

Mister Stefano Pioli per l’incontro andato in scena nella serata di ieri, si è affidato nuovamente alla difesa a tre. Questa volta però non è stato Matteo Gabbia a completare il terzetto composto da Simon Kjaer e Pierre Kalulu, ma è toccato a Malick Thiaw. L’impiego del classe 2001 era stato chiesto a gran voce dagli stessi tifosi nei giorni antecedenti alla sfida.

Pioli sorride con Thiaw, i numeri lo promuovono

Malick Thiaw ha collezionato la sua sesta presenza stagionale in Serie A, la prima da titolare con la sua nuova maglia. Il centrale tedesco ha offerto una prestazione solida dal punto di vista difensivo e ordinata nella fase di impostazione. Ha vinto 3 su 4 dei duelli aerei effettuati, 5 su 7 contrasti ed ha portato a casa il 65% dei passaggi riusciti. I numeri non sono esaustivi per giudicare un calciatore, ma sembra ormai scontato che l’ex Schalke meriti la fiducia del tecnico parmense.