Milan-Torino, tegola Juric: tre gli assenti sicuri!

Dopo la sconfitta nel derby e gli ultimi risultati molto negativi, la squadra di Stefano Pioli deve cercare di superare questo momento difficile a partire dalla prossima giornata di Serie A.

I rossoneri venerdì 10 febbraio sfideranno il Torino di Juric, squadra capace di battere il Milan già due volte in questa stagione: la prima all’andata in campionato la seconda in Coppa Italia.

Milan-Torino, Coppa Italia (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Si prospetta, dunque, una sfida davvero insidiosa, i granata sono in fiducia ma il diavolo è chiamato a dare una scossa al proprio campionato per non sprofondare completamente.

Salteranno la sfida con il Milan: le assenze

In particolare, il Milan incontrerà un Torino che conta più di qualche assenza: saranno tre con molta probabilità i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta.

Di seguito il comunicato del Torino:

“David Zima è stato sottoposto questa mattina a intervento di sutura meniscale laterale destra. Il calciatore inizierà immediatamente la riabilitazione e la prognosi verrà definita secondo l’evolversi clinico”.

“Alla seduta odierna non ha preso parte Ricci: il centrocampista è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo sinistro. Esami anche per Pellegri: per l’attaccante interessamento mio fasciale del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico”.

Ricci, Torino (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Achille Strombetta