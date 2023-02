Milan-Torino, i convocati di Juric: tante assenze ma due rientri

Milan-Torino sarà una gara fondamentale per i rossoneri per riprendere un percorso che si è interrotto. I rossoneri non vincono dalla gara del 4 gennaio contro la Salernitana e sono reduci da un mese che ha portato tante sconfitte pesanti (tra cui i due derby contro l’Inter) e un crollo in classifica al sesto posto.

Fondamentale potrebbe essere il ritorno alla vittoria contro una delle squadre autrici delle delusioni dell’ultimo periodo. Contro il Toro, infatti il Milan è uscito dalla Coppa Italia nella prima sconfitta di questo gennaio nero.

Ivan Juric (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

I convocati di Juric per il Milan: tanti gli assenti

Juric ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i rossoneri di domani sera. Ci sono due rientri, cioè quelli di quelli di Ilic e Radonjic ma è ancora lunga però la lista degli assenti: mancano Zima, Lazaro, Ricci, Pellegri e Berisha. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina.

Centrocampisti: Ilic, Vieira, Vlasic, Adopo, Gineitis, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Seck, Radonjic, Miranchuk.

Felice Luongo