Milan-Torino, dalle porte della crisi all’occasione per il riscatto

MILAN TORINO – Il momento in casa Milan è di quelli complicati. È la classifica a dimostrarlo, ancora prima che i risultati sul campo e le prestazioni, a dir poco deludenti. Serve una scossa. L’imperativo è tornare quanto prima alla vittoria, per evitare di perdere la scia di una Champions, divenuta ormai obiettivo di stagione.

All’orizzonte, la sfida di questa sera contro il Torino di Ivan Juric, squadra che ha praticamente inaugurato la striscia negativa di risultati per gli uomini di Stefano Pioli.

Dalle porte della crisi all’occasione per il riscatto: l’obbligo per il Milan è tornare alla vittoria, per tornare a rivedere la luce in fondo al tunnel.

Serie A, Milan-Torino: una partita chiave per il futuro

Per il riscatto, Stefano Pioli si affiderà alla luce di Zlatan Ibrahimovic, tornato finalmente tra i convocati.

“Sta meglio, l’autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Il suo ruolo è di grande motivatore e grande giocatore”, ha spiegato il tecnico nel corso della conferenza stampa di ieri. “Sarà con noi perché ha voglia di stare con noi”.

Servirà anche il suo carisma, sicuramente, per rialzare la testa e tornare nuovamente a pedalare e per sfatare il tabù Torino. Chiudere la crisi lì dove è cominiciata: questa è la missione di questa sera, in cui andrà in scena una partita dall’importanza cruciale per il futuro prossimo a tinte rossonere.