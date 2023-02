Milan-Torino, Pioli cambia difesa e attacco: le formazioni ufficiali

L’attesa è finita, questa sera il Milan di mister Stefano Pioli proverà a rialzarsi dopo il periodo negativo. Per farlo dovrà affrontare il Torino di Ivan Juric a San Siro.

Le due squadre vengono da momenti completamente diversi con i rossoneri che sono chiamati a una riscossa d’orgoglio dopo un inizio di 2023 per nulla entusiasmante, mentre il Torino vuol dare continuità ad un inizio anno decisamente positivo, che lo ha portato a ridosso della zona Europa.

In questi minuti sono arrivate le formazioni ufficiali del match, che riservano non poche sorprese, sopratutto in casa Milan.

Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Milan che ripropone la difesa a 3, confermando le indiscrezioni della vigilia. Tante sorprese in attacco: spazio a Diaz e Leao nel tridente offensivo, e in difesa, dove sorprende l’esclusione di Calabria. Di seguito gli undici scelti dai rispettivi allenatori:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Rafael Leao. A disp.: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. All.: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Aina, Vojovoda, Ilic, Vieira, Linetty, Karamoh, Radonjic, Seck. All.: Ivan Juric.

Giuseppe Esposito