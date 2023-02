L’imperativo è tornare quanto prima alla vittoria, per evitare di perdere la scia di una Champions, divenuta ormai obiettivo di stagione. Questa è la missione di questa sera per il Milan, chiamato ad affrontare allo stadio San Siro il Torino di Ivan Juric, squadra che ha praticamente inaugurato la striscia negativa di risultati per gli uomini di Stefano Pioli.

Intanto, arrivano novità su quelle che possono essere le scelte del tecnico rossonero in vista di questa sera.

Milan-Torino, la decisione di Pioli sul modulo

Sarà ancora difesa a tre contro il Torino? Stefano Pioli sembra orientato a confermarla anche in vista di questa sera. Lo schema è ormai divenuto consueto dalle parti di Milanello e appare probabile l’impiego di tale modulo anche quest’oggi.

Dovrebbe tornare in campo anche Rafael Leao, calciatore troppo importante per lasciarlo fuori in questo momento.

(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

In attacco, invece, certificato il ritorno in panchina di Zlatan Ibrahimovic, uomo a cui sono riposte tutte le motivazioni per la rinascita del Milan.