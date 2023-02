Milan-Torino, omaggio toccante per Turchia e Siria: succederà a San Siro

Il tremendo terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è una vera e propria catastrofe: le immagini che arrivano da quei territori duramente colpiti dal forte sisma sono l’emblema di due Paesi in ginocchio, messi a dura prova anche dalle intemperie climatiche.

Sono più di venti mila le vittime accertate e il bilancio è destinato drammaticamente a salire. Intanto, la Serie A ha annunciato un’iniziativa in vista della prossima giornata di campionato, che si aprirà questa sera proprio con Milan-Torino.

Serie A, disposto il minuto di silenzio su tutti i campi: il comunicato

Di fronte a quest’enorme catastrofe anche la Serie A, in vista della ventiduesima giornata di campionato ha deciso di fare un piccolo gesto, per far sentire la propria vicinanza a tutta quella povera gente.

Di seguito il comunicato ufficiale:

“La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria“.